Aida Victoria Merlano contó lo difícil que está siendo para su familia la condena de cárcel

Varios han sido los deseos de que Aida Victoria Merlano pase los siguientes años en la cárcel, luego de conocerse la noticia de su condena, y ante esto la influencer ha publicado varias de estas reacciones.

Puede leer: Aida Victoria Merlano le calló la boca a un seguidor que la señala de solo mostrar su cuerpo

Una de las más recientes es “Entre 100.000 de comentarios veas el mío”, y precisamente ese mensaje dio pie a que Aida Victoria Merlano se desahogara y contara todo lo que está sucediendo en su familia con la noticia.

“Porque hay personas que creen que no hacen nada malo por hacer parte del montón. Mira, en lugar de echarte mier… yo prefiero más bien cambiarte el pensamiento. Ayer tuve que ver a mi tía que sufre de depresión tirada en una cama llorando sin poderse levantar”, comentó en primera instancia.

Seguidamente mencionó como la situación ha hecho mella dentro de los que son sus familiares más cercanos, que incluye a quien la crio y en especial a su papá

“A mi mamá de crianza de 78 años pensando que por sus enfermedades si me meten presa nunca me a volver a ver, a mi papá con la impotencia de no poder proteger a su hija y a toda mi familia viviendo mil angustias; entre otras cosas de mí económicamente dependen muchas personas”, continuó Aida Victoria Merlano.

Finalmente cuestionó a la persona que le dejó el comentario de haberse sumado a la ola de criticas en las que se le señala de cientos de cosas debido a su situación.

“Eres tal vez muy joven para entender lo grave de esto, pero antes de emitir comentarios sueltos, por lo menos, ponte en los zapatos de la persona a la que quieres ofender. No pierdas tu humanidad por querer seguir al montón”, finalizó Aida Victoria Merlano.