‘Chichila’ Navia revela detalles sobre el acoso por parte del supuesto “hijo” de Santiago Alarcón

Chichila Navia recordada por su participación en producciones como ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, ‘Pa quererte’ y ahora dedicada al teatro en algunos lugares de la capital. La actriz lleva más de 13 años casada con el también actor Santiago Alarcón, con quien tuvo dos hijos, Matías y Maria. La pareja, con el paso de los años, ha demostrado ser una de las más estables del mundo del entretenimiento, a pesar de que el paisa en los últimos años se ha encontrado alejado de las pantallas colombianas.

Hace pocas semanas a través de su cuenta de Instagram, Santiago compartió un mensaje que dejó en alerta a todos sus seguidores. Alarcón aseguró que está siendo acosado y extorsionado por un joven que dice ser su hijo y de Shakira. Además, en días pasados el hombre sobrepasó las barreras de acoso, llegando hasta un camerino en un teatro en donde él se estaba presentando.

Ante el hecho, su pareja ‘Chichila’ decidió referirse al tema, la actriz, primero, agradeció a los seguidores por todo el apoyo, mensajes y oraciones que ha recibido el actor desde la denuncia expuesta en sus redes sociales. Seguidamente, aseguró que se encuentran en medio de los debidos procesos legales, con el fin de que el joven no se convierta en un peligro para su familia y por ende, que puedan recuperar la tranquilidad luego de tres años de acoso por parte de este hombre.

Además, Navia afirmó que han tomado algunas acciones por cuestiones de seguridad, ya que, su principal preocupación son sus dos hijos, quienes tampoco tienen nada que ver en esta situación. Aunque esperan que este hecho no pase a mayores. La actriz finalizó agradeciendo el acompañamiento que han tenido, resaltando que este ha sido muy importante para ellos en la búsqueda de seguir adelante.

Si bien, Alarcón aseguró que temía por su seguridad y la de su familia, han optado por seguir con sus actividades diarias y distintos compromisos laborales para que la situación que están afrontando no logre afectar de manera significativa a Matías y Maria.

¿Qué le pide el joven al actor?

De acuerdo con Santiago, el hombre le pide 835 millones como una indemnización en la tutela que ha interpuesto y el actor no deja de manifestarse atónito frente al reclamo de su supuesto “hijo”, pues incluso trató de explicarle cuando lo persiguió en el teatro, pero finalmente la discusión se acaloró y la seguridad del lugar sacó al joven de allí. Además, también contó que durante varios años el joven creó diversas cuentas en redes sociales para poderle seguir enviando mensajes.

Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira”

“Yo estoy buscándote a ti y a mi madre, nunca tuve respuesta a mis peticiones”, dice uno de los audios que reveló de su supuesto hijo, el actor, en el video que publicó a través de sus redes sociales. El joven, según contó el actor, vive supuestamente en Canadá y le ha enviado mensajes a través de estos tres años.