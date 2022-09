¿Con Shakira? Santiago Alarcón denuncia acoso y extorsión por parte de su supuesto “hijo”

El actor Santiago Alarcón denunció un caso de extorsión por parte de un joven que afirma ser su “hijo”. El caso se desató desde hace tres años, según contó en una denuncia pública, en donde narró que el joven lo contactó diciéndole que era su hijo y desde allí comenzó el tormento que ha vivido desde entonces.

Tras varios años de acoso, el actor decidió hacer público lo que le pasó, puesto que el pasado fin de semana el joven, de quien no reveló su nombre, habría sobrepasado las barreras de acoso y habría llegado hasta un camerino en un teatro en donde él se estaba presentando. Alarcón contó que durante estos años el joven presentó una tutela en su contra que se declaró improcedente, en la cual afirmaba que él lo había entregado en adopción en el año 1992, es decir, cuando él tenía 12 o 13 años de edad.

De igual forma, el joven, según contó, le pide 835 millones como una indemnización en la tutela que ha interpuesto y el actor no deja de manifestarse atónito frente al reclamo de su supuesto “hijo”, pues incluso trató de explicarle cuando lo persiguió en el teatro, pero finalmente la discusión se acaloró y la seguridad del lugar sacó al joven de allí. Además, también contó que durante varios años el joven creó diversas cuentas en redes sociales para poderle seguir enviando mensajes.

“Imagínese, yo de 12 años entregando en adopción. Allí entra lo de la extorsión, porque en la tutela me está pidiendo 835 millones de pesos. Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira”

“Yo estoy buscándote a ti y a mi madre, nunca tuve respuesta a mis peticiones”, dice uno de los audios que reveló de sus supuesto hijo el actor en el video que publicó a través de sus redes sociales. El joven, según contó el actor, vive supuestamente en Canadá y le ha enviado mensajes a través de estos tres años. Sin embargo, el caso se tornó más serio tras el incidente en el teatro del pasado sábado 3 de septiembre, cuando el joven violó todos los protocolos de seguridad del lugar en el que estaba trabajando el actor.

“No sé qué decir, desafortunadamente nunca he visto a Shakira. (...) Este caso está en manos de las autoridades, porque ya temo por mi vida, la de mi familia”, afirmó el actor en la denuncia, señalando que mantendrá informados a sus seguidores sobre el avance de este caso.