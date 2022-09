Llamaron a la policía: el angustiante momento que vivió Shakira durante rodaje de un videoclip

Este año no ha sido fácil para la barranquillera Shakira, pues no ha podido salir del ojo del huracán por la polémica que protagoniza junto a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Los famosos llamaron la atención del público cuando anunciaron la noticia de la separación tras 12 años de estar juntos. A partir de ahí, el escándalo parece crecer cada día con los nuevos rumores y primicias sacadas por periodistas, especialmente por Jordi Martín, un reconocido paparazzi español que ha seguido de cerca el caso.

Es así como quedó al descubierto las infidelidades del deportista y la nueva relación amorosa que sostiene con la joven española de 23 años, Clara Chía, con quien ya ha aparecido en público muy tranquilo y feliz.

Y es que la polémica no se queda ahí, pues la intérprete de ‘Te Felicito’ no se salva de los rumores. Recientemente fue vista con el reguetonero Ozuna, y los medios no tardaron en señalar que se trataría de un nuevo ligue de la colombiana.

Shakira vivió un angustiante momento durante la grabación de un nuevo videoclip

“Acabo de estar con Shakira. La he visto más guapa que nunca. Hoy estamos en Manresa grabando con la colombiana y Ozuna. Acabo de ver el guion del videoclip y promete mucho”, fueron las palabras de Jordi, quien presenció todo el hecho.

Allí, en medio de dicho rodaje, se presentó un fuerte altercado con otro periodista colombiano e, incluso, tuvieron la necesidad de contactar a las autoridades.

“Esto es un escándalo mundial. Ha sido un altercado horrible. Tenía una actitud chulesca. Cuando le piden la documentación, él se resiste. Al parecer, este chico es conocido por la familia de Shakira, pero su cara era un auténtico poema”, continuó el comunicador.

En el clip compartido en su cuenta de Twitter, se puede ver cómo el periodista en cuestión comienza a gritar: “¡Soy periodista! ¡Auxilio! Me están pegando. ¡Shakira!”.