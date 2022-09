Liceth Córdoba, esposa de Lowe León respondió a críticas por defenderlo en el caso de Adhara

Uno de los líos legales más sonados por estos días es la disputa entre la creadora de contenido Andrea Validiri y el músico Lowe León, por la custodia y paternidad de su hija, Adhara. Ahora, la pareja sentimental de León, Liceth Córdoba, también se ha visto envuelta en la polémica y es centro de críticas.

Cabe recordar que la influenciadora quiso cortar todo lazo con León luego de que, durante su embarazo, él pusiera en duda su relación con la bebé y pidiera una prueba de paternidad para comprobarla.

A partir de entonces, y luego de una serie de acusaciones en su contra, el músico decidió emprender la lucha para reconocer a la mejor. Fue así como contrató al abogado Mauricio Cuello Fernández para que lo representara.

El más reciente avance en el caso fue la decisión que tomó una jueza de pedir una prueba de ADN entre León y Adhara, hecho que fue celebrado por el cantante y su abogado, quien publicó un video en su cuenta de Instagram asegurando que se trataba de “un caso histórico para el país”.

¿Qué dijo Liceth Córdoba sobre las críticas?

Córdoba, quien se desempeña como abogada, también fue una de las personas que celebró la decisión. La mujer no se contuvo y en su cuenta de Instagram escribió: “Bravo, papá, lo que siempre buscaste hoy lo ordena la justicia”.

Por sus palabras, varios usuarios le reprocharon que ella no tenía que opinar, por la relación que mantiene con una de las partes involucradas.

Como respuesta, Córdoba publicó una historia en la que se dirigió a sus seguidores y les aseguró que no tenía la necesidad de defender a León, pues las pruebas hablan por sí solas.

“Lowe no necesita que yo lo defienda, porque le abundan elementos de prueba para desacreditar y desvirtuar tanta porquería que le han tirado. No pensamos discutir la verdad con quien no está preparado para aceptarla”, se lee.