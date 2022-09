Daniel Arenas, novio de Daniella Álvarez, denunció que fue víctima de robo en Bogotá

Por esos días, el actor Daniel Arenas ha sido centro de atención por el anuncio de que contraería nupcias con la bella presentadora Daniella Álvarez. Sin embargo, en esta oportunidad llamó la atención de sus seguidores por otra razón muy distinta, pues contó que fue víctima de robo en Bogotá.

La relación entre los famosos no podría estar mejor y las publicaciones que comparten constantemente en redes es evidencia de ello. Así, los usuarios se enteraron del romántico viaje que hicieron juntos hace algunas semanas y de la sorpresiva propuesta de matrimonio.

¿Qué le pasó a Daniel Arenas?

Mediante historias subidas a su cuenta de Instagram, el actor contó la anécdota y aprovecho para agradecer que salió ileso de la situación.

“Hace rato no pasaba por acá a saludar, y hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes. Lo primero es que me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje, me senté a contestarlo, obviamente uno se distrae, y pues pasó un ‘tipo’ en una moto y me rapó el celular”, comenzó diciendo Arenas.

El famoso demostró su agradecimiento porque, en su caso, ni siquiera se dio cuenta de la situación hasta segundos después de que ocurriera, a diferencia de los muchos casos de hurto en los que las personas son víctimas de violencia.

“Hay que tener cuidado, que no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato, entonces mucho cuidado por favor”, fue la advertencia que le hizo a sus seguidores.

Finalmente, el actor contó “la parte bonita de la historia”, y es que, luego del hurto, una compañía lo contactó y pudo fácilmente obtener un nuevo aparato tecnológico.