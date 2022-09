Actor de ‘El señor de los cielos’ denunció que recibe amenazas por su papel en la serie

Recientemente, el reconocido actor, Roberto Escobar denunció a través de sus redes sociales que ha recibido amenazas de muerte por el personaje que interpreta en la serie televisiva ‘El señor de los cielos’.

Cabe recordar que el cubano es el encargado de darle vida al ‘comandante Ramiro Valdés Menéndez’, también llamado ‘Charco de sangre’ y quien sería el dirigente de la revolución cubana en la producción mexicana.

“Recibí dos amenazas de muerte, una por un hombre adulto, y otra de un joven menor de edad, a quien su madre disculpó. Pienso que las amenazas son por celos, se han enamorado de la actriz Dayana Garroz, con quien tengo una relación amorosa en la serie. Ella es muy guapa y buena actriz”, comentó.

Asimismo, Escobar explicó que se trata de espectadores que se toman muy en serio los personajes y que no pueden distinguir la diferencia entre la ficción y la realidad. Aun así, esta no sería la primera vez que el actor sufre las consecuencias de los papeles interpretados, pues aprovechó para contar una anécdota que vivió en Colombia.

“Estando en una parada de autobuses, una señora mayor comenzó a gritarme ‘malvado’ y a darme carterazos por maltratar a mi esposa en la telenovela ‘Divorciadas’. Los personajes de villano me persiguen, me gustan porque son de carácter y se necesita fuerza para interpretarlos. En la vida real no soy así”, agregó.

Cabe recordar que ‘El señor de los cielos’ fue censurada en Cuba y su difusión fue prohibida por el gobierno, por la manera tan cruda y violenta en la que se representa al personaje Valdés.

Finalmente, Escobar confesó que les teme a las amenazas. “Soy actor y tengo que interpretar los papeles que me den y lo que está escrito, deben entender eso”, señaló, y dijo que por la situación ya notificó a las autoridades.