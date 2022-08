Ivonne Montero: la reina de uno de los realities más surreales hechos en Latinoamérica

La Casa de los Famosos llegó a su fin por Telemundo Internacional e Ivonne Montero (El Señor de los Cielos, La Loba, Malverde: el santo patrón) como la gran ganadora de la 2da temporada. Hay que recordar que Alicia Machado se coronó como la ganadora en la primera.

Ahora, el reality ha sido exitoso debido a la participación de íconos tan kitsch como Niurka Marcos, Mayeli Rivera (ambas, ex Rica Famosa Latina) o la mismísima Laura Bozzo. Pero Montero fue la que se impuso al final y ganó 200 mil dólares.

Todo, luego de soportar 91 días de aislamiento, con más de 60 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturaron sus movimientos de las celebridades las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

PUBLIMETRO conversó con Ivonne, sobre su triunfo en el concurso y su experiencia en la segunda temporada de este reality.

¿Cuál crees que fue la razón por la que esta temporada fue tan exitosa?

De venir de una primera temporada que fue tan exitosa, las expectativas siempre son grandes. Obviamente hay personalidades muy fuertes en esta temporada, pero el conocer de ellas y ver cómo en este experimento social te llevan hasta el límite, todo se percibe de forma distinta. Si bien al inicio existe una hermandad y se desarrolla un conocimiento por el resto de jugadores, ya cuando se conoce quien es quien, es cuando se empiezan a desenvolver conflictos, y ya al salir es que me doy cuenta del impacto que tuvo mi participación en el reality. Un proyecto como estos no es para menos.

¿Cómo se desarrolló la convivencia en el grupo?

Ya que al inicio nadie se conoce entre sí, siempre se inicia contando un poco de las vidas de cada uno, los logros, éxitos, momentos difíciles, entre muchos más, y uno se termina abriendo de una manera muy honesta, como si fuera un retiro. Volver a revivir esos momentos que han marcado mi vida y que por alguna razón u otra no he podido superar. Llega un momento donde gracias al encierro, los conflictos se magnificaban y allí ya empiezan a surgir rivalidades. A mi me costó mucho trabajo ver eso, porque soy muy sensible, que no tiene nada que ver con ser débil. Ya después más adelante en el juego si comenté mucho mi sentimiento de ser una representación para todas las madres solteras, porque yo hago parte de ese grupo.

¿En tu rol de mamá soltera, cómo sientes que representaste a este grupo con tu participación en La Casa de los Famosos?

Hoy en día eso es algo muy normal, y no me veo en la obligación de sentirme como el estandarte de las madres solteras. Aún así, es algo muy maravilloso y complejo a la vez. Yo tenía mucho temor de no tener un juego bien hecho en el concurso. Antes del reality, la mayoría de mis seguidores eran hombres, entonces tenía esa responsabilidad de dar mi mensaje muy claro y así poder llegar a las mujeres. Por otro lado, me preocupaba que mis seguidores no estuvieran activos con el concurso. Pero sin querer la gente empezó a ser muy empática conmigo, en todas las veces en que esos conflictos salían a la luz.

¿Qué opinas de los memes que han salido con las reacciones de los participantes y de la presencia en redes del concurso?

La verdad no he visto mucho, porque me he dedicado a ver las cosas buenas de quienes me siguen. Sí me han comentado mucho en mis clubes de fans que hay muchos memes, como los de Laura Bozzo, pero si muero por verlos, pero estoy muy feliz de ya estar del otro lado y disfrutar este triunfo.