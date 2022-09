Yina Calderón dijo que Jessica Cediel se está haciendo la “vistima”

Nuevamente Yina Calderón usó sus redes sociales para opinar sobre la vida de otros artistas y como era de esperarse sus comentarios tajantes despertaron la polémica. Uno de los primeros fue el que hizo con respecto a la modelo Jessica Cediel.

Pues acompañada de otra persona que le mostraba un teléfono en el que se veía la cuenta de Instagram de Cediel, contó lo que le parecía la actual situación por la que atraviesa tras las consecuencias de los biopolímeros en su cuerpo.

“¿Jessica? No, yo la admiro, me parece muy linda, pero de pronto me parece que se está haciendo mucho la victima… Como la ‘vistima, vistima, vistima’ y digamos que, yo sí he sufrido de biopolímeros horrible y yo creo que ya no más nené, ya relájate”, dijo Yina Calderón.

Pero las opiniones no se detuvieron allí, pues más adelante en el video, que fue recopilado de sus historias por una cuenta dedicado al espectáculo colombiano, habló de Manuela Gómez. “Ay no amor, amor, que ella trató de hacerme mucho daño a mí y sin darse cuenta se apagó la luz ella misma. No le guardo ni siquiera rencor, está perdonada”, reveló.

Yina Calderón se burla de La Liendra

Finalmente opinó sobre el creador de contenido La Liendra y dejó muy claro que ha sido sincera al aseverar que nunca le ha agradado, sin embargo, aprovecho para hacer un ‘body shaming’ sobre sus genitales, esto tras el video intimo de este junto a su pareja meses atrás.

“La Liendra, a mí no me cae bien realmente, siempre he sido muy sincera y me parece que lo tiene chiquito. O sea, él acabó mi teoría, yo pensaba que los hombres altos y flacos lo tenían grande, usted acabó esa teoría señor, gracias a usted ya no le comemos a los flacos y a los altos, ni a los de pie grande”.