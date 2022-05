Jessica Cediel niega haberse operado y lo demuestra en vestido de baño

Jessica Cediel dice que no se operó y que no estaba drogada Instagram @jessicacedielnet

En un traje de baño en color negro con diversos flecos en el área del pecho es como la encantadora Jessica Cediel respondió a cada una de las críticas que recibió recientemente en una de las publicaciones en su cuenta de red social Instagram.

Y es que tal y como lo menciona fue cuestionada por su rostro, y estado de sobriedad, incluso algunos se atrevieron a decir, según ella, que estaba bajo efectos de sustancias o elementos narcóticos.

“Bueno… como algun@s dijeron que me veía rara, que, si me había operado la cara, que parecía drogada, brava, y demás en el vídeo anterior por el filtro aquí les dejo uno natural sin filtro! 😂 ¡Porque ustedes mandan!”, escribió en primera instancia en la publicación.

Pero eso no fue todo, pues Jessica Cediel se fue contra aquellas personas que además le criticaron por la poca ropa que lucía, ya que reitera que no hay polémica por la ropa por lo que nadie debe asombrarse por la cantidad de tela o no.

“Y este es sólo un vídeo en vestido de baño, algo normal. Así que los que se escandalizan pues… ¡no se escandalicen! 🙄 ¡No estoy haciendo nada que alguna otra celebridad, modelo, actriz o mujer normal no haya hecho ya! 😂 Hágame el favor y le da like de nuevo y repite el comentario”, remató en el pie de su publicación.

Era inevitable que el post se llenara de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en alabar su belleza y en sugerirle no hacerle caso a los comentarios negativos que no le traen ningún aporte a su crecimiento.

“Al único que le va a molestar que tengas tus estándares altos es a aquel que no puede alcanzarlos. 💝 Reina: no estas para cualquiera”, fue el pie de su publicación anterior en la que luce una blusa rosada y que al parecer fue el causante de la molestia entre algunos.