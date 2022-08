¿Andrea Valdiri lanza indirecta a Yina Calderón en su despedida de Instagram?

La influencer Andrea Valdiri ha anunciado a través de sus historias de Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada a la farándula colombiana, que se ausentará unos días de esa red social tras percatarse de una actividad poco usual que al parecer pone en riesgo su usuario.

Pero en las palabras de despedida para hacer oficial lo que será un breve paréntesis dijo algo muy particular al enfatizar que no lo hace para crear polémicas como en el caso de otras personas.

“Bueno voy a hablar un ratico con ustedes, porque ustedes saben que yo soy muy sincera y muy franca, yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémicas de eso, hay gente que lo hace, pero yo no soy así. Simplemente les voy a decir para que no se vayan a preocupar a mis seguidores que he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram y machi obviamente yo me asusto porque este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo medo dicho”

— Andrea Valdiri