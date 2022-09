Yina Calderón crítica a los participantes de su reality que salieron hablando mal de ella

De nuevo la polémica Yina Calderón enciende las redes sociales y esta vez lo ha hecho desde su Instagram, pues a través de sus historias contó algunas de las cosas que han llegado a sus odios.

Puede leer: ¡Adiós al apartamento de Barbie! Niegan a Yina Calderón permiso para abrirlo

Es así como, en lo que era una conversación normal sobre tintes de cabello con una de las exparticipantes, contó a detalle que estaban hablando mier… de ella. “¿A usted quien le hizo mi tono de cabello? ¿Usted porque se hizo mí mismo tono de cabello y hasta mi mismo corte y todo?”. La mujer le respondió que simplemente le dio envidia y que quería “verse bella como ella”.

Pero no quedó allí, pues inmediatamente agregó lo que sintió cuando le informaron que había llegado a su casa una de las concursantes antes de saber que se trataba de ella.

“Me dijeron que llegó una exparticipante de ‘Se Armó La Gorda’ y yo ‘No, no, no. no. no las quiero porque son desagradecidas, pero usted no, usted es como la única que no salió a hablar un poco de mierd…, lo cual te lo agradezco por ser tan consciente’”, dijo Yina Calderón.

A lo que ella le respondió de manera contundente que no forma parte de ese grupo que se ha encargado de hablar a sus espaldas ya que siente mucho agradecimiento por ella. “¿Yo que tengo que hablar de usted? Nada, porque usted se manejó muy bien y yo no tengo nada que hablar con usted”, dijo la Zarca.

Es de recordar que el programa que inició el 8 de junio, tuvo su último capítulo el pasado 14 de agosto. La revelación la hizo Yina Calderón en una serie de historias en sus redes sociales. La DJ no se mostró afectada por la noticia, pero aseguró que es normal que algunos proyectos no tengan éxito.