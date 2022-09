“Eres ilimitada”: aseguran que esta niña es la ganadora de ‘La Voz Kids 2022′

‘La Voz Kids’ no solo se ha destacado por mostrar el talento de los niños, que sin duda, han llegado con mucho esfuerzo a la final del programa. Poco a poco la competencia entre los niños va llegando a su fin y los jurados y cantantes se sienten cada vez más felices por el proceso que ha tenido cada niño. En la recta casi final de la competencia, Nacho apareció compartiendo con cada uno de sus integrantes y muchos aseguran que ya saben qué niño será el ganador de esta temporada.

Lea también: ¿A qué se decida Horacio Pancheri, el supuesto amor de Carmen Villalobos?

Los niños no conquistan el corazón de todos los televidentes con su talento, sino con su historia, ya que varios de ellos han tenido que sortear con muchas situaciones difíciles como; la economía, la ausencia de familiares o, muchas veces, matoneo en el colegio.

Es el caso de Sky, una niña colombo estadounidense, que se ha destacado por su historia impactante, ya que aseguró que en el colegio le hacían matoneo y se burlaban de su físico. A pesar de la dura situación que vivía, ella decidió utilizar esa el talento que tenía para el canto y desahogar todos esos sentimientos por medio del arte.

Aparte de la historia que tiene por contar, para nadie es un secreto que es la mejor del equipo Nacho, pues finalmente fue ella quien quedó como representante del equipo. Pero los usuarios en internet no se han quedado solo con este triunfo, sino que, de hecho, apuntan a que ella será la gran ganadora de la temporada, pues consideran que el talento que ella tiene, aparte de como transmite esos sentimientos, que son, al final, el objetivo de conectar con todos los televidentes, es el complemento perfecto para llevarla a ser la mejor.

Lea también: ¿Qué enfermedad tiene Justin Bieber y por qué canceló su tour?

“Ya está, Sky gana ‘La Voz Kids’, mil pruebas 0 dudas” “Si Sky no gana ‘La Voz Kids’, no me vuelvo a ver ese hpta programa en mi vida” “Sky va ganar ‘La Voz Kids’ es la mejor” fueron algunos de los comentarios.

Además de eso, el mismo Alejo Santamaría, afirmó que apostaba a que ella sería la gran ganadora, cosa que ha demostrado a lo largo de su carrera por ‘La voz Kids’.