El “sueldito” que se estaría ganando Juan Diego Alvira en la Revista Semana

Juan Diego Alvira quien hace pocos días anunció su retiro de Noticias Caracol para unirse al equipo de video de la Revista Semana, en donde llevará el mando de las propuestas de contenidos audiovisuales. Teniendo en cuenta su espontaneidad y carisma frente a las cámaras. El comunicador no fue el único que se retiró en los últimos días del canal, también lo hizo Juanita Gómez, quien ha conquistado a la audiencia tanto en el noticiero como en TikTok.

Tras su nuevo trabajo, varios internautas se preguntaban de cuanto habría sido la jugosa oferta económica que lo hizo abandonar el set de Caracol. Aunque la cifra exacta no ha sido confirmada, se conoció que esta podría estar rondando entre los 30 y 40 millones de pesos. Salario que es comparado con el de los congresistas de la república.

Le puede gustar: ¿Platos de alta cocina a 4.500? La apuesta de Jorge Rausch para los bolsillos colombianos

De acuerdo con algunas declaraciones realizadas por una expresentadora, los salarios de Caracol podrían oscilar en los 3,2 millones hasta 20 millones. Sin embargo, el posible nuevo salario del presentador abarcaría una más alta suma de dinero a la que habría estado acostumbrado durante el tiempo que estuvo en el medio.

Ante el conocimiento de la cifra, varios internautas se preguntan si debido al éxito que estaba teniendo Juan Diego, por qué sus antiguas directivas no entraron en la “puja” para lograr que siguiera siendo su principal figura y trayendo consigo grandes audiencias.

Y es que, al parecer, Caracol no se encuentra pasando por su mejor momento, ya que, según el registro diario de Kantar Ibope Media, ya son varias las semanas en las que telenovelas como ‘Las hemanitas Calle’, ‘Si nos dejan’ y ‘El cartel de los sapos: el origen’ se han posicionado en los últimos puestos del rating, por debajo de los seis puntos.

Llaman “mentiroso” a Juan Diego Alvira por esto que dijo, sobre su salida de Caracol

Algunos usuarios aseguraron que se sintieron engañados con por las palabras que dijo el periodista en medio de una entrevista en donde aeguró: “El delirio de las redes sociales y del mundo digital, que empezaron con toda clase y tipo de rumores. Que Juan Diego Alvira se iba, que iba a cambiar de trabajo, que abandonaba Caracol. La verdad eso, tranquilos, no está dentro de mis planes, por lo menos cercanos” terminó por decir el presentador.

También puede leer: Invima alerta por comercialización fraudulenta de medicamento ‘Revitaprost’

Ante sus declaraciones, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar indicando: “Más falso que una moneda de cuero. Lo tenía como uno de los mejores, ahora entro en el grupo de los que ya no están en mi corazón pues par sus tres y nadie es indispensable” “”Nos engañó; pensé en serio que no se iba” y “me rompió el corazón con esa mentira” fueron algunos de los comentarios.