¿Quién es Naldy y cómo conoció a Aída Victoria Merlano?

Aída Victoria Merlano podrá ser una de las creadoras de contenido más polémicas, pero eso si, una de las más deseadas por su personalidad y su físico. Han sido varios los afortunados que han podido conquistar el corazón de Aída victoria y Naldy es uno de ellos.

A pesar de que la relación ha sido muy intermitente, es claro que ahora mismo sigue siendo una de las personas más importantes para ella, pues le ha prestado mucho apoyo en los momentos más difíciles de su vida.

En octubre del 2021, Aída Victoria fue protagonista de uno de los videos musicales de Naldy, quien es cantante de reguetón, y a partir de allí los dos empezaron a verse juntos en redes sociales de forma indirecta, pues no aparecían juntos, pero si en los mismos lugares y con los mismos planes. Luego de que Aída terminara con Lumar, la creadora de contenido, empezó a oficializar las cosas con Naldy, se iban de paseo e incluso hasta un tatuaje de carita feliz se hizo el cantante.

A pesar de lo feliz que se veían, las cosas rápidamente llegaron a su fin. Aída afirmó que no había funcionado porque tenían temperamentos muy similares y él no aceptaba cosas que simplemente para ella, no tenían negociación. Según lo que se podía ver, simplemente explotaban en su temperamento y no podían solucionar los problemas, pero habían quedado en buenos términos, incluso por cierto tiempo, llegaron a ser buenos amigos.

Volvieron a intentarlo con una pedida de cuadre con un cartel gigante, con código QR y todo, pero se separon rápidamente. Parece que, definitivamente, algunas personas son muy buenas, pero solo como amigos.

Ahora que Aída está cruzando por una de las situaciones más difíciles de su vida, Naldy ya no está a su lado como pareja sentimental, pero si o está como amigo, lo que resaltó mucho Aída Victoria. Las razones del por qué terminaron, aun no son claras

A pesar de que en esta nueva oportunidad los dos si parecían demasiado decididos a estar juntos, sus personalidades y temperamentos, habrían sido el detonante para terminar la relación definitivamente.