Aida Victoria Merlano reveló que Naldy le pega en la cama

Luego de los rumores de la supuesta separación entre Aida Victoria Merlano y Naldy estos se han encargado de demostrar que simplemente están mejor que nunca y prueba de ello son los recientes videos en los que ambos juguetean junto a sus admiradores.

Y es que mientras la influencer Aida Victoria Merlano va mostrando poco a poco diferentes blusas que recién adquirió hizo una especie de reto junto a su pareja en la que decidieron contar toda la verdad. Y dentro de los videos más reproducidos está uno que publicó directamente en TikTok que tiene a todos de cabeza.

“Es un 10, pero… Espera, déjame pensar”, dice Naldy la principio, pero es interrumpido por Aida Victoria Merlano, quien espera con ansiedad la respuesta, por lo que le dice “Te dejo pensar y vas a decir que soy un 20″, a lo que él responde “No voy a jugar contigo”.

Sin embargo, el juego de confesiones continúa y ahora es la oportunidad de responder de Aida Victoria Merlano quien asegura de manera directa “Es un 10, pero quiere hacer el amor todo el tiempo. Eres un 20″.

Luego de unas sensuales caricias con los rostros acercados y llenos de picardía comienza de nuevo. “Es un 10, pero me prende por el cabello y me pega” a lo que Naldy reacciones inmediatamente con un “¡¿Quééééé?! Cómo así que te pego”.

Como era de esperarse Aida Victoria Merlano no se quedó callada y con mucha picardía argumento lo que dijo “Sí amor, usted me pega ¿Acaso es mentira que me pegas?”. Naldy no se aguantó para dejar claro que “porque tú me lo pides”. Y ella refutó “¿Acaso es mentira que me pegas? Y me escupe y todo”, para terminar, mirándose los dos de una manera muy sensual.