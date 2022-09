Lina Tejeiro terminó en urgencias por una enfermedad que padece de niña y preocupó en redes

La famosa actriz Lina Tejeiro, polémica por su vida amorosa y personal, preocupó a sus seguidores luego de contar que estaba internada en un centro médico por una complicación en su salud.

La noticia se supo luego de que su madre, Vibiana Tejeiro, publciara una foto en la que se veía a la actriz recostada en una camilla. Ante la situación, cientos de usuarios se apresuraron a escribirle a la famosa y preguntarle lo que había pasado.

La razón por la que Lina Tejeiro fue internada

A través de sus historias de Instagram, la colombiana se dirigió a sus seguidores y les contó que tuvo que llegar de urgencias al lugar por un fuerte dolor de espalda que estaba experimentando.

Así, mientras estaba sentada en una silla y con un brazo canalizado, Tejeiro reveló que desde hace años sufre una enfermedad que en repetidas ocasiones le ha interrumpido su vida cotidiana.

“Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea que se me devuelve el ‘chichí’, y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita”, explicó la famosa.

De la misma manera, reveló que cuando era niña estudió en un colegio militar en donde no le permitían ir al baño cuando tenía la necesidad, y que por aguantar desarrolló una serie de problemas con los que lidia en la actualidad.

Adicionalmente, la actriz aprovechó el espacio para pedirle a sus seguidores que no hicieran conjeturas falsas.

“Voy a aclararles algo, porque muchos supuestos doctores de Instagram me están diciendo que eso me pasa por tener relaciones sin protección y no es así. Desde siempre he tenido que lidiar con problemas en los riónes, así que no supongan, no es por eso, ojalá”, agregó.