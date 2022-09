“Es totalmente injusto”: Yina Calderón demostró su respaldo a Aída V. Merlano tras condena

La influenciadora colombiana Aída Victoria Merlano, reconocida por su contenido en redes y por ser la hija de la excongresista Aida Merlano, ha vuelto a aparecer en los titulares, luego de que se conociera la decisión de la Fiscalía de condenarla a prisión.

La condena fue divulgada este martes 6 de abril, cuando la exprotagonista de novelas realizó una publicación en redes contando entre lágrimas que la entidad estaba pidiendo 17 años de cárcel sin posibilidad de casa por cárcel.

Los delitos por los que se le acusa son de ‘favorecimiento de fuga’ y ‘uso de menores para la comisión de delitos’. Todo esto en el contexto de octubre de 2019, cuando la excongresista se escapó mientras estaba en un consultorio odontológico.

Frente a la noticia, cientos de personas, entre ellos figuras públicas y políticos, han reaccionado de manera favorable y empática hacia la influenciadora. Uno de ellos fue la polémica creadora de contenido, Yina Calderón.

Lo que dijo Yina Calderón sobre el caso de Aída V. Merlano

La también empresaria de fajas, Yina Calderón, no tardó en pronunciarse al respecto y dar su opinión. Así, se refirió a la justicia como una “canalla” y aseguró que no le parecía justo.

“Me tiene supremamente impresionada lo de Aída Victoria Merlano porque realmente la justicia de este país es canalla. Hay violadores en la calle, asesinos… y la justicia, por tratados que tenemos o por no encontrar pruebas, hacen como si no pasara nada”, comenzó diciendo.

Asimismo, empatizó con Merlano y señalo que, en caso de ser ella y su madre las implicadas, tampoco diría nada en su contra.

“Es totalmente injusto lo que está pasando porque, sea verdad o no, yo no tengo por qué dar un testimonio en contra de mi madre. Igual a nosotros no nos consta si ella sabía o no”, agregó.

Finalmente, la joven resaltó las cualidades de Merlano y le envió sus buenos deseos para superar la situación.

“Yo distingo a Aída y es una buena muchacha. Sé que va a salir de esta”, puntualizó.