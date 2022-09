¿Sigue entusado? Carlos Vives recordó el fallido matrimonio con Margarita Rosa

Entre los personajes más reconocidos del país están el músico vallenato Carlos Vives y la actriz Margarita Rosa de Francisco. Cada uno, con su respectivo talento, se fue abriendo paso hasta convertirse en importantes figuras públicas. Sin embargo, lo que tal vez no muchos sabían es que los famosos estuvieron en una relación varios años atrás.

El tema fue recordado por Vives durante una entrevista con el conductor mexicano Jordi Rosado, en la que mencionó que la actriz que le dio vida a ‘Paloma’ en ‘Café, con aroma de mujer’, en realidad no lo quiso tanto.

“Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”, fueron las palabras del músico.

Vale la pena recordar que el romance comenzó cuando, en la década de los 80, ambos protagonizaron la telenovela ‘Gallito Ramírez’. Allí se enamoraron y el amor que se vio en la pantalla se volvió real.

Sin embargo, tan solo dos años después de haber contraído nupcias, la pareja anunció su ruptura. Al parecer, la relación tuvo problemas por la distancia que empezó a tomar Margarita con el cantante.

De igual manera, Vives también aprovechó la conversación con Rosado para mencionar la actual relación que tiene con su esposa, Claudia Helena Vásquez, con quien lleva 14 años y con quien tuvo dos hijos.

“Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia”, explicó el autor de ‘La tierra del olvido’.