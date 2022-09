¿Embarazada o no?: Daniela Álvarez responde ante los rumores de un primer hijo

Daniela Álvarez reconocida modelo, presentadora y Miss Colombia 2011, se ha convertido en uno de los personajes más admirados del mundo del entretenimiento por su perseverancia y tranquilidad, luego del complejo proceso de salud que tuvo que atravesar y estar ausente por algunos meses de sus negocios.

En las últimas semanas, Álvarez se encontraba promocionando la nueva línea de ropa, en la capital. Sin embargo, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el evento fue la “pancita” con la que cuenta la presentadora, con un vestido rosado de boleros. Además, que la mujer intentaba ocultar con su vestido y el bolso su abdomen, sin dejar de lado, que para muchos lucía diferente.

Los días posteriores al evento los rumores no se hicieron esperar en donde hasta aseguraron que ya contaba con 3 o 4 meses de embarazo. Al respecto, ni Daniela y ni su pareja se habían pronunciado al respecto.

Sin embargo, en las últimas horas el programa ‘Lo sé todo’ revelo un pequeño clip en el cual el periodista, reveló, le preguntó a la presentadora: “Le veo un bulto, ¿está, embarazada? Ante el hecho, Daniela aseguró, primero, que no podía falta el toque de la pregunta por parte del presentador: “Claro que no, son los boleros, en medio de algunas risas.

Además, afirmó que el hecho se debía a que durante sus vacaciones por Italia había subido casi 4 kilos, resaltando que más allá de eso no había nada. La respuesta no dejó muy convencidos a seguidores, quienes todavía piensan que la presentadora si se encuentra esperando su primer hijo, no solo por los cambios que ha tenido, sino también por su deseo de ser madre con Daniel Arenas, su pareja.

¿Cómo fueron las vacaciones de Daniela Álvarez y Daniel Arenas?

La pareja se tomó unas semanas de descanso para conocer los lugares más emblemáticos de Europa y por supuesto, aprovechar para compartir momentos especiales juntos.

Sin embargo, en medio del viaje se presentaron algunos obstáculos en un principio, pero que lograron superar rápidamente. “Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo y pues… nada como usar tus zapatos, 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el 🦶🙉.”

Además, agradeció a Daniel por el apoyo, la dedicación y en especial por el amor manifestado y en ayudarle a cumplir cada uno de sus sueños.