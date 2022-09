“A Silvestre Dangond se le conoce cantando, no actuando”: La Negra Candela eleva su crítica a la serie “Leandro Díaz”

Próximamente Colombia conocerá a fondo la historia de Leandro Díaz a cargo de un elenco de estrellas encabezada por el cantante Silvestre Dangond y desde sus promocionales en redes sociales ha sido el centro de los comentarios.

Una de las que ha salido en defensa, pero con criticas muy acentuadas es Graciela Torres Sandoval, La Negra Candela, quien habló sobre los beneficios que tendrá ese canal al tener al intérprete de ‘Blanco y Negro’ de protagonista, y así lo dejó ver en un video en su red social Instagram.

“Bueno, bueno vamos a ver cómo le va a la novela de RCN Leandro Díaz, supuestamente Silvestre Dangond les va a traer cualquier cantidad de seguidores y televidentes, que obviamente son los de él, son los silvestristas, pero definitivamente a Silvestre pues se le conoce cantando, no actuando, hemos visto los promocionales de la novela, y… ¡Ay Dios mío! Mejor dicho, el resto del elenco tiene que jalar muy fuerte, para que la gente se olvide justamente de que Silvestre es cantante, y a él hay que escucharlo interpretando a Matilde Lina y todos los éxitos del maestro Leandro Díaz”, dijo La Negra Candela.

Seguidamente hizo referencia a la importancia de contar esta historia en la televisión y contrastó con lo que este género de producciones ha causado dentro del publico que lo mantiene pegado a la pantalla mientras ven pasar la vida de sus artistas favoritos.

“Lo que si les quiero contar es que hay muchísimo interés por ver la vida de este juglar invidente en la pantalla chica, porque lo tiene más que merecido, y la verdad es que RCN en este tipo de productos siempre es exitoso. Y el maestro Leandro Díaz, no solamente con su Matilde Lina, sino con la cantidad de repertorio que dejó lo tiene todo para ser un éxito de sintonía. Veremos, no todo se puede lograr con tanta facilidad y que a uno le pintan muchos pajaritos en el aire que no se concretan, muchos salen volando o nunca llegan”, finalizó.