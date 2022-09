“Tormentosa y dura”: así describió Paula Estrada la relación amorosa que tuvo con Mario Duarte

La actriz colombiana, Paula Estrada, reconocida por interpretar papeles en producciones como ‘Sala de Urgencias’, ‘No Olvidarás mi Nombre’ y ‘Fugitivos’, fue recientemente entrevistada por la Diva Rebecca y reveló algunos detalles de su vida que sorprendieron a varios.

Lea también: “Me les caso”: Sara Uribe por fin habló del misterioso hombre con el que fue vista besándose

Uno de los temas mencionados que más llamaron la atención fue cuando habló de su pasada relación con el actor y músico Mario Duarte, reconocido por ser vocalista de la banda ‘La Derecha’ y por interpretar el papel de ‘Nicolás Mora’ varios años atrás en ‘Yo soy Betty, la fea’.

¿Qué dijo Paula Estrada de su relación con Mario Duarte?

Según el relato de Estrada, la relación con Duarte llegó a ser bastante tortuosa debido a su falta de experiencia en las relaciones y al hecho de aceptar un tipo de amor que no la completaba o no la hacía sentir bien.

“Fue para mí la relación más dura que he tenido y la que más me desubicó. Yo siento que en ese momento no estaba bien conmigo misma, porque para uno permitirse estar en una relación que no le estén dando el amor que uno quiere, es porque uno está mal también”, dijo durante la conversación.

También le puede interesar: Hermano de Shakira se pronunció y desmintió a los que dicen que la cantante está mal

Asimismo, explicó cómo fue el inicio de una relación que significaría tres difíciles años para su vida, y aprovechó para lanzar un mensaje a las mujeres que estén pasando por una situación similar.

Además, contó que uno de los factores por los que decidió permanecer en la relación fue que veía a Duarte como una figura de admiración y aprendizaje.

“Me llamó a hacer una obra de teatro, hice casting y me escogió. Empezamos a montar la obra y sucedió. Si hay algunas chicas que estén oyendo, es como eso de que uno está empezando la carrera y uno ve a alguien que uno admira y uno ahí pegado. Pero me enseñó muchas cosas, son amores maestros y uno coge mucho nivel”, agregó.