“Me fue horrible”: Carlos Báez habló de la vez que intentó ser modelo y falló

Durante su paso por MasterChef Celebrity, el actor Carlos Báez supo enamorar a la audiencia, no solo por su carisma y belleza, sino también por su talento en la cocina, especialmente en la repostería.

En una entrevista con la Diva Rebeca, Báez se sinceró sobre varios temas, tanto de su vida artística como de su vida personal, dejando al descubierto sus opiniones sobre asuntos como las relaciones amorosas, el aborto e, incluso, la política.

Cuando la Diva le preguntó sobre unas fotos que vio en Instagram en las que aparecía de más joven posando en ropa interior, el joven de 28 años recordó la anécdota con una sonrisa.

“Yo quería unas fotos con unos calzoncillos chiquiticos. Y el man (un fotógrafo) me dijo que listo, pero pasaba el tiempo y nada que hacíamos las fotos. Y yo ‘bueno, las fotos’. Yo no había comido nada en todo el día, me había bronceado… Yo me sentía regio. Me las envió un tiempo después y cuando las vi dije: ‘Ay Dios mío, ¡qué rico!’”, expresó.

Asimismo, Báez contó que, aunque estaba muy interesado en impulsar su carrera como modelo, nunca tuvo muchas oportunidades para hacerlo y dijo que “he hecho solo un desfile una vez en la vida y me fue horrible”.

Pero esta no sería la única vez que al famoso no le fue tan bien frente a las cámaras. En la entrevista también recordó la vez que tuvo que presentar un premio en el festival de cine SmartFilms y olvidó su libreto.

“Solo tenía que decir unas palabritas y se me olvidó. Yo quedé bloqueado, no sabía qué hacer. Qué pena. Lo hice todo mal, me quedé viendo a las personas a los ojos y al momento de hablar no supe. Estaba en otra parte”, añadió.