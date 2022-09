Mike Bahía se unió a las ‘tiraderas’ entre ‘Residente’ y Cosculluela

Es común que René Pérez Jogla mejor conocido como Residente, realice ataques musicales con algunos artistas, con quienes no comparte el mismo pensamiento o ideas o temas con el resto, siendo atacado por estos comportamientos. Y es que sus letras suelen ser críticas sobre los problemas sociales que se enfrenta en Latinoamérica.

La más reciente se dio con Cosculluela, en donde el cantante le dedica su tema ‘René renuncia’, en la cual relata los privilegios con los que contaría en los Estados Unidos y como Residente se contradice en sus letras con la crítica que hace sobre algunas situaciones en Puerto Rico. Según él, con la única intención de querer llamar la atención de sus seguidores.

Le puede gustar: “Lenguas viperinas”: Jessica Cediel no se quedó callada y arremetió en contra de Natasha Klauss

Sin embargo, Residente no se quedó atrás, como era de esperarse, le respondió con una canción llamada ‘Cosquillita’, en la cual lo critica e incluso lo vincula al gobierno anterior de Puerto Rico, quien lo censuró. Pidiéndole tener en cuenta la complicada vida que tuvo que llevar a lo largo de varios años.

Ante la polémica, el intérprete Mike Bahía se refirió al tema, en donde les solicita a los cantantes que la música es una forma de unir a la gente y no debe ser tomada para criticar a un colega. “Es demasiado egocéntrico pensar que la música es tu arma para atacar a otro; la música NO ES UN ARMA, La música es una bandera. QUE LASTIMA QUE LOS “GRANDES” como Residente y Cosculluela olvidaran los códigos de respeto y el motivo por el que agarraron el micrófono alguna vez 🙄”,

También puede leer: “Se me va a estallar el celular”: Jessi Uribe publicó su número privado y los fans aprovecharon

Las declaraciones del artista trajo consigo opiniones negativas en donde le pedían no interferir en este tema. Además, que él no era la persona indicada para poder referirse a las situaciones que ha enfrentado un país, pues, no se le ha visto presente en algunas de las crisis que ha afrontado Colombia.

Por otro lado, algunos internautas estuvieron de acuerdo con sus declaraciones, ya que, la música resulta para muchos ser una salvación y una forma de catarsis frente a las complejas vivencias que vive cada ser humano.