A ‘Epa Colombia’ le cayó la Extensión de Lavado de Activos, luego de que su “amiga” la acusara

Desde hace tiempo, ‘Epa Colombia’ ha sido acusada de hacer cosas ‘torcidas’ en sus negocios, sobre todo porque nadie entendía como logró tener tanto dinero en tan poco tiempo. Lo que para ella era trabajo duro, para muchos usuarios en internet, eran negocios ilegales. Ahora que una de las que solía ser amiga, afirmó que ella fue testigo de negocios turbios, el gobierno le volvió a poner ‘el ojo encima’ para confirmar que sus ingresos sean legales.

La pelea en redes sociales contra ‘La Barbie Colombiana’ no da pausa, de hecho, parece que luego de cada comentario, viene uno más fuerte. La más reciente declaración, fue que, supuestamente, La Barbie había sido testigo de cómo ‘Epa’ lavaba dinero, evadiendo impuestos. Lo que terminó por llamar la atención del mismo gobierno.

Pero no es la primera vez que le pasa, pues la DIAN, desde un principio de su negocio, empezó a ‘perseguirla’ para verificar que no evadiera impuestos, lo que terminó satisfactoriamente, pues no lograron encontrar negocios fraudulentos ni nada por el estilo.

Ahora, una extensión diferente la visitó debido a los comentarios de su examiga. Ante esto, la misma empresaria salió contando todo lo que estaba pasando:

“Me visitó la DIAN. Hoy vino la Extensión de Lavado de Activos a investigarme, amiga. Yo sé que todo va a salir muy bien, todo va a salir tan perfecto, que nunca van a publicar, que salí culpable, para que te sientas orgullosa. La gente es tan envidiosa que no haya cómo pisotear, por eso te digo que nunca te vayas a dejar derrumbar”

A pesar de que la empresaria trató de dejar todo claro, ‘La Barbie’ continuó con su pelea, manteniéndose firme en lo que decía. Según lo que ella misma dice, es que está segura de que lo hizo incluso antes de que tuviera contadora.