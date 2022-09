“Ridículo”: Comparan a Gerard Piqué con Lowe León, por sus patadas de ahogado

Gerard Piqué estaría bastante molesto porque lo que viene pasando en redes sociales y en los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que desde que se supo la separación del futbolista con Shakira, los medios de comunicación y los paparazzi, no han dejado de seguirlo por todo lado, pues se sienten interesados por saber cómo está llevando la situación, además de querer ver a su nueva novia. Pero parece que Piqué piensa que ya se han accedido el límite de su privacidad.

Lea también: Daniela Álvarez estaría embarazada y habría quedado en evidencia por un video

Desde que el asunto se volvió una polémica completa, el deportista se había mantenido muy callado, por lo menos públicamente. Pero ahora, constantemente, han salido varios videos: desde escuchar las mismas canciones de Shakira y hasta con su nueva novia en eventos públicos. Ha sido el punto de perseguirlo, que incluso, llegando al aeropuerto con sus hijos, se pasó en rojo algunos semáforos, por evadir a la prensa.

Piqué se cansó de esta situación y ha decidido ponerle fin a todo esto, así que por medio de un comunicado oficial de sus abogados, afirmó que tomaría acciones legales “En las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y de emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar”

Lea también: “Qué valiente eres”: Pipe Bueno felicitó a su exnovia Jessica Cediel

Ante esto, los seguidores no lo tomaron de muy buena forma, así que afirmaron que lo que estaba haciendo era “ridículo” y “digno de un payaso”, comparándolo con Lowe León, expareja de Andrea Valdiri: “Lowe Piqué (?)” “El hermano perdido de Lowe” “Lowe piqué, ¿qué respeto pide?, nadie se mete con los niños, se meten es con la moza. Pide respeto y no lo merece porque no da respeto” “Lowe Piqué 2.0″

Hasta el momento no se sabe que tipo de acciones legales tome Gerard, pero parece que la ‘amenaza’ va muy en serio.