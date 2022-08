“Porque me da la gana destruirla”: examiga de ‘Epa Colombia’ dejó al descubierto sus intenciones

‘Epa Colombia’ al principio era una persona de muchos amigos en redes sociales, pero poco a poco, cuando fue creciendo en sus redes sociales y su círculo cercano se fue cerrando mucho más. Entre esas amigas cercanas estaba ‘La Barbie’, que la acompañaba para todo lado. Sin embargo, sin mayor explicación, muchos se dieron cuenta de que dejaron de estar juntas.

¿Cuál fue la razón para que dicha relación se acabara?, nada se había revelado, hasta ahora. Desde hace varios meses se ha visto en redes sociales que ‘La Barbie’ le lanza pullas, revelando intimidades de ella; productos malvendidos, como mentía tanto a sus seguidores como a la propia Diana Celis y hasta afirmando que levaba dinero, lo que dejó sorprendidos a muchos, pues no entendían como una persona que había sido amiga, podría terminar revelando semejante cantidad de cosas.

Ante su última declaración con el supuesto lavado de dinero, ‘Epa Colombia’ no se pronunció, pero un amigo de ella si lo hizo.

Una agencia que maneja varios tantos e influencers, publico un video teniendo una conversación por teléfono con la misma ‘Barbie’, en donde le pedía que le explicara por qué había dicho todo eso, si sabía perfectamente que ‘Epa’ no lavaba de dinero, ya que eso tenía que ver con narcotraficantes. Ante esto, La Barbie le explicó que para ella ‘lavado de dinero’ tenía que ver con la evasión de impuestos, pero el hombre la remató afirmando que la empresaria nunca había evadido nada.

Pero eso no fue todo, de hecho lo más impactante de la conversación fue cuando el hombre le preguntó por qué quería dañar a ‘Epa Colombia’: “Yo le dije a Diana que yo era capaz de destruirla, porque yo no soy igual a las personas, a las que ella insultaba y por eso es que ahora la ando destruyendo, de a poquito, de a poquito” a lo que el hombre le preguntó “¿tú por qué la quieres destruir?” a lo que ella finalizó con un “porque se me da la gana”

Pero la pelea no terminó ahí, pues ella respondió en sus redes sociales y afirmó que no iba a recibir ninguna cantidad de plata, solamente para callarla, defendiéndose con que la está destruyendo no por dos millones de pesos que no le quiso regalar, sino por mala persona.