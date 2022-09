“Me gusta que me cortejen”: Natalie sobre su relación con Raush, de 25 años de diferencia

Jorge Raush se ha convertido en uno de los chefs más famosos del país, no solo por su rol de jurado en ‘MasterChef Celebrity’ sino también por sus ostentosos restaurantes en la Capital.

El cocinero en un principio era bastante reservado cuando de su vida privada se trataba. Sin embargo, al estar en medio de tantas grabaciones, comenzó a incursionar en redes sociales con algunas recetas e incluso revelando uno que otro secreto de su vida.

En medio de una dinámica en su Instagram, le aclaró a sus seguidores que la razón de su vida eran sus dos hijas, Emma y Gabriela. Sin dejar de lado, su actual pareja Nathalie Monsalve.

Los detalles sobre su relación habían sido desconocidos hasta el momento, las únicas evidencias eran aquellas fotografías compartidas por Raush en su perfil. Sin embargo, la modelo por primera vez otorgó una entrevista a la ‘Revista Vea’ en la que habló sobre algunas de las formas en que el chef conquistó su corazón.

Monsalve resaltó que desde el primer momento en que lo conoció, sintió una gran conexión y que Jorge la comprende a la perfección, convirtiéndose en su mejor amigo. “Nos sentíamos súper cómodos juntos, no tenía que pensar dos veces en nuestras interacciones.

Me gusta que me cortejen, Jorge me invitaba a salir un montón, en ese entonces tenía 24 años recién cumplidos y todavía salía con amigas y en ocasiones le cancelé salidas, pero seguimos hablando y cada día la pasábamos muy chévere y sí empezamos a querernos”, agregó Natalie.

La mujer de 27 años se ha destacado en la plataforma TikTok por subir contenido de su rutina diaria y algunas de estas con el jurado de ‘MasterChef Celebrity’. El clip que más ha destacado es “mi novio es chef”, en el que narra cómo es ser la novia de un cocinero de la talla de Jorge Raush, demostrando que se encuentran más felices y unidos que nunca.

Fuentes cercanas a la pareja afirman que la relación entre Monsalve y las hijas del chef es bastante buena y ya han compartido vacaciones juntos.