“Chiquibaby”: Jorge Rausch publicó una foto de cuando tenía pelo

Jorge Rausch es uno de los chef más famosos de Colombia y su nombre se volvió popular gracias a su participación en el reality MasterChef, en el cual siempre se ha mostrado como el jurado más difícil de convencer.

Sin embargo, su popularidad es innegable, además porque ha utilizado sus redes sociales para publicar recetas de las preparaciones que conoce y comparte también algo de su vida.

En esta oportunidad, el cocinero aprovechó la tendencia del TBT para publicar una fotografía de cómo se veía en 1989: “Una con pelo en 1989 y con corbata además”, escribió en su copy.

Las reacciones no se hicieron esperar y exconcursantes de la temporada pasada de MasterChef Celebrity como la exreina de belleza Carolina Gómez y la actriz Cristina Campuzano le dejaron un mensaje por ese recuerdo.

“Guapo con o sin pelo”, “ishhh que man tan lindo”, “te dijo alguien en esa época q te parecías a uno de los integrantes de New Kids on the Block”, “lindos esos crespitos”, “esa época era de los años maravillosos”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a Jorge Rausch.

La fotografía desempolvada del baúl de los recuerdos del chef ya acumula cerca de 15.000 likes y más 400 comentarios en los que lo elogian por la cabellera que tenía y quienes creen que se ve mejor calvo.