“Con arequipe”: mamá de Yina Calderón confesó la fantasía que tiene con Jhonny Rivera

La influencer y empresaria de fajas Yina Calderón es una de las figuras que mas da de qué hablar en redes sociales. La joven constantemente es centro de polémicas por el contenido que comparte y por situaciones relacionadas con otras figuras públicas.

En una nueva oportunidad, la colombiana publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 65 mil seguidores, en las que dejó el descubierto a su madre, Merly Ome.

La mujer ya es bastante conocida por los seguidores de Calderón y, de hecho, en diversas ocasiones ha hablado con medios sobre temas relacionados con su hija.

“Yina no es una mala persona ni le hace mal a nadie, antes, ella genera empleo a más de 40 personas en la empresa y afuera también. De hecho, a mí también me tiene un sueldo, me tiene apartamento y me está ayudando a construir mi finca”, fue lo que dijo una vez cuando le preguntaron sobre las fiestas y el estilo de vida de la influencer.

El deseo sexual de la mamá de Yina Calderón

Esta vez, Ome llamó la atención al hablar de manera tan abierta y directa de la fantasía que tiene con uno de los artistas más reconocidos, Jhonny Rivera.

Todo comenzó con la influencer diciendo: “Mi mamá viene diciéndonos que si le pudieran cumplir un deseo pediría... ¿una noche de qué?”, mientras estaba en un vehículo.

Inmediatamente, Calderon enfocó a su madre y le pidió que completara la frase, a lo que ella hizo un gesto de sorpresa y vergüenza y le pidió a su hija que no lo publicara en la plataforma. Sin embargo, haciendo caso omiso, la joven dijo entre risas: “Pediría una noche de pasión con ¡Don Jhonny Rivera!”.

Finalmente, la mujer dejó la pena de lado y haciendo un gesto vulgar con su mano y su boca dijo que quería “echarle arequipe”. Por su puesto, la influencer no pudo contenerse y comenzó a bromear y a invitar al cantante de música popular a que le cumpliera la fantasía a su madre.