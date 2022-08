Sofía Castro reveló que quiso acabar con su vida y hasta se despidió de su mamá

Sofía Castro lleva años y años en las redes sociales, lo que ha generado que muchos jóvenes conocieran su trabajo y la empezaran a seguirla. Así como ella los acompañó a lo largo de su crecimiento, ellos fueron testigos de la evolución de la misma creadora, pero nadie sabía todo lo que estaba pasando internamente. Ahora, luego de varios meses de haber cruzado por una terrible crisis, decidió hablar y contar todo.

El video es bastante fuerte, no por lo que muestra, sino precisamente su experiencia y cómo las redes sociales pueden llegar a ser una mentira o un espejismo, pues confirmó que estuvo mintiendo por mucho tiempo y que nadie sabía realmente por lo que estaba pasando.

Lea también: ¿Quién fue el último novio de Lady Di, con quién murió en el accidente?

Desde hace cuatro años, Sofía estaba teniendo pensamientos suicidas, pero todo detonó el 2 de abril del presente año “Vi algo en redes que me enloqueció” afirmó ella. Después de tres horas salió del baño y “me empiezo a despedir de mi mamá, le digo ‘no quiero vivir más, no quería nacer y creo que tengo derecho a decidir cuándo se acabe mi vida, es ya, no soporto más’”.

En medio del shock, su madre no sabía qué hacer, así que llamó a su hermano y fue él quien inmediatamente la sacó para llevarla a una clínica psiquiátrica. En este sitio, tuvo una entrevista de ingreso en donde contaba a sangre fría como se quitaría la vida, mientras su mamá solo la miraba con gran dolor.

Los primeros días fueron los más difíciles “yo sentía que era lo peor que me había podido pasar, así hubiera pedido ayuda, sentía que no podía caer más bajo. No lo veía como un acto de amor hacia mí, sino como ‘estás en un loquero, estás loca, estás mal, qué asco’”. Pero poco a poco, al pasar de los días, se dio cuenta de que ella era la única que podía empezar a hacer los cambios, con ayuda de profesionales.

“Para salir de ese odio que sentía por mí implicaba hacer todo lo que nunca había hecho por mí, conocerme, aceptarme, dejar de juzgarme, dejar de tratarme mal (…) Me sentía muy cansada de odiarme”, confesando que todos los días tenía dolor de cabeza por decirse cosas tan feas.

En medio del video, Sofía empezó a llorar confesando que a su cuarto día, le dijo a su mamá que se sentía orgullosa de estar allí enfrentando su realidad. Ahora mismo y para el alivio de todos, vive su día a día de una manera completamente distinta y no entiende como llegó a tratarse de mal tanto tiempo.

Lea también: Clara Chía habría dejado a un amigo de Gerard Piqué, por el futbolista

Líneas de atención psicológica en Colombia

Llamar al: 333 033 3588

Línea de atención por WhatsApp: +57 333 033 3588

Línea de atención web: Porque quiero estar bien