“A mi la gente doble me da ganas de vomitar: Yina Calderón reveló qué pasó con su amigo Will

Yina Calderón, por algo en lo que realmente se ha destacado, ha sido por no tener miedo a decir las cosas en la cara, característica que la ha llevado a tener varios problemas en redes sociales con colegas de internet. Ahora ha dejado ‘los puntos sobre la mesa’, respecto a su relación con Will, uno de sus ‘amigos’ más cercanos.

Lea también: Acusaron a Jessi Uribe de cancelar un concierto por no “embarrarse los zapatos” y él respondió

No es extraño que Yina esté todo el tiempo con sus amigos, para arriba y para abajo, por eso es que su círculo de amistad es tan conocido en redes sociales. Uno de ellos, era Will, de sus mejores y más íntimos.

Will era considerado el hombre que le seguía todas las locuras a Yina, y muchos se preguntaron por qué no lo había vuelto a mostrar en sus historias, así que ella ha decidido aclarar el tema de una vez por todas:

“Fueron muchos años que yo estuve ahí, firme, lo metía en todo lo mío, pero, no es mi amigo, lambiéndole a allá a la otra en historias y yo no sirvo para gente hipócrita y conveniente y que se el arrima al arbol que más le da sombrea, ustedes saben que yo odio la gente hipócrita, entonces no es mi amigo” inició diciendo Yina.

Lea también: Shaira afirma que no tiene complejos por su cuerpo y seguidores dicen que miente

Pero las cosas se fueron poniendo más tenisionantes al pasar y añadió “Y me refiero al tema porque obviamente si me duele, fueron muchos años de amistad, pero es la primera vez que le agradezco algo a esta mujer, porque me está quitando dos personas hipócritas, o sea, conmigo, hablaba mal de ella, a mi la gente doble me daba ganas de vomitar, ahora la lambona, me aterra” terminó por decir, bastante dolía, yina calderón.