Aida Victoria Merlano se queja de los altos impuestos y dice que no es millonaria

Es usual ver a los influencers en sus redes sociales mostrando las propiedades, los paseos que hacen y elementos de lujo que tienen. Aunque Aida Victoria Merlano no suele compartir tantas excentricidades, en lo que se puede ver de ella en sus redes sociales sí se puede presumir que tiene más comodidades que otras personas en cuando a lo económico.

Lea también: Aida Victoria Merlano se desnuda nuevamente en Instagram con un particular mensaje

Aún así, en las palabras que han sido recogidas tras la dinámica de preguntas que le hacen sus fans Merlano dijo: “Siendo muy sincera, creo que, si yo no tuviera ética, fuera millonaria. Porque la verdad, he rechazado muchas campañas” aseguró que no hace publicidad a campañas o marcas que ella considera que no aportan o pueden llegar a ofrecer promociones fraudulentas a sus seguidores.

Merlano molesta por los impuestos que paga

Después de esto, a la generadora de contenidos le preguntaron si se considera millonaria y dijo que “Uno se siente millonario, hasta que recuerda lo que tiene que pagar en impuestos”, y procedió a explicar con detalle con un ejemplo sus cuentas para argumentar porque no se siente millonaria tras pagar impuestos.

También le puede interesar: Aida Victoria Merlano da su opinión sobre si influencers lavan o no dinero

“Hagamos de cuenta que a uno le sale un contratico de 400 millones y uno dice: Soy millonario, me compro una casa y me compro un carro. ¡Falso! Porque ya usted es responsable de IVA, por ende 64 millones de ahí son de la DIAN que son del IVA. Entonces, a usted le quedan, 336 millones. Pero asumiendo que eso sea renta líquida, a usted le toca pagar el 35 %, es decir, 117 millones”.

“O sea que, al final del ejercicio, a usted le quedan 218 millones, casi la mitad. Por eso los ‘influencers’ no somos millonarios”.