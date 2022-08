¿Es para Lina Tejeiro? La indirecta de Andy Rivera tras críticas en su último concierto

El artista de música urbana, Andy Rivera, ha ganado reconocimiento a nivel nacional, no solo por su trayectoria musical, sino también por aspectos más personales de su vida, como la relación amorosa que mantenía con la actriz colombiana, Lina Tejeiro, y que terminó hace algunas semanas.

Tras nueve años de estar juntos, la noticia de su ruptura dejó sorprendidos a los seguidores de ambos famosos, ya que fue una de las relaciones más conocidas de la farándula.

En medio de la polémica, surgió una nueva luego de que se conociera el nuevo romance entre la actriz y el influencer y músico Juan Duque. Pese a ser muy criticada, la pareja parece estar pasando por la etapa de enamoramiento.

Aun así, sobre todo luego de que Rivera hablara de la fuerte depresión que atraviesa, son muchos los que se preguntan si el artista todavía está enamorado de Tejeiro. Por esto, recientemente en redes hubo revuelo luego de que, en medio de un concierto, cantara la letra de una canción que está pronto a lanzar.

“Esta canción va dedicada para cuando uno reacciona tarde, mi gente, uno pierde a alguien que quería y ya tiene una persona nueva, uno es como ‘qué hueva’, ya pa’ qué”, fueron las palabras de Rivera sobre el escenario.

La indirecta de Andy Rivera que iría dirigida a Lina Tejeiro

El pedazo que cantó de la letra decía: “Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería, y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días”.

Los comentarios del público no se hicieron esperar y comenzaron a mencionar a Tejeiro. Por esta razón, Rivera se pronunció en sus redes sociales al respecto, en donde lanzó una dura indirecta.

“¿Por qué sí está bien hablar de la vida de otros en entrevistas y canales de YouTube, y por qué está mal expresar a través del arte y la música? Prefiero usar notas musicales y no nombres propios y mucho menos la intimidad y privacidad de alguien más”, publicó en una historia en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que, hace algunos meses, la actriz publicó en su canal de YouTube un video en el que tocaba varios temas de su vida personal, incluida la relación con Rivera. Por esto, muchos conectan las palabras del músico con Tejeiro.