“Era una rata”: Iván Lalinde confesó que antes no trataba bien a sus empleados

El periodista y presentador Iván Lalinde ha logrado posicionarse como uno de los más queridos de la televisión colombiana con sus constantes participaciones en producciones colombianas. Actualmente, se ha llevado la atención de varios por su aparición en el programa infantil, La Voz Kids.

Sin embargo, aunque en general el presentador es centro de comentarios positivos, hace un par de años se vio envuelto en una polémica, luego de que una persona denunciara que maltrataba a sus empleados.

“Me alegra muchísimo que RCN haya tomado la decisión sabia de sacar a Iván Lalinde del canal porque es un maltratador laboral. Lo digo porque cuando fue director de ‘El Desayuno’ y ‘La Movida’, fui víctima directa del maltrato por parte de él en varias ocasiones, con gritos e insultos injustificados”, es parte de un comunicado publicado en su momento por James de la Luna.

Por otra parte, el departamento de Recursos Humanos del canal se pronuncio y negó la existencia de dichas acusaciones en contra de Lalinde. Aun así, el tema quedó en duda para muchas personas.

Iván Lalinde aceptó que “era una rata” con sus empleados

El periodista fue invitado a ‘La Sala de Laura Acuña’, el show que tiene la presentadora en su canal de YouTube, en donde fue entrevistado y reveló varios aspectos de su vida, entre ellos, cuando no era cuidadoso con su lenguaje.

Durante el show, sus colegas mencionaron el tema y aprovecharon para señalar que él era un “fosforito” por su comportamiento, y que varias personas habían sufrido por eso.

“A mí Paola Ovalle a veces me recuerda cosas que yo le decía y yo era como: ‘Ay no Pao, yo nunca te dije eso’, y ella: ‘sí, claro, gordo que me dijiste’, a lo que yo decía que era una rata”, fueron las palabras de Lalinde, quien además confesó que posiblemente había mandado a más de uno al psicólogo.