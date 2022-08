El asombroso cambio de Andy Rivera, desde su adolescencia hasta la actualidad

Andy Rivera se ha convertido en uno de los cantantes más destacados de la actualidad, no solo por su talento musical sino también por la relación que llegó a tener con la actriz Lina Tejeiro, formando una de las parejas más relevantes de Colombia durante 9 años. Y si bien sus fanáticos suelen recordarlo con el mismo estilo característico, a lo largo de su vida ha pasado por diferentes cambios físicos.

El cantante ha estado muy influenciado por el mundo del entretenimiento debido a sus conexiones con su padre, Jhonny Rivera, por lo que desde muy pequeño se involucró en el ambiente artístico de manera indirecta. Sin embargo, no fue sino hasta 2012 que logró posicionarse gracias al éxito ‘Te pintaron pajaritos’.

Pero antes de llegar a estas instancias, el joven sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar cómo lucía cuando acababa de graduarse de bachillerato, con una edad aproximada de 17 o 18 años, varios meses antes de lograr el éxito internacional.

Andy Rivera al terminar su etapa escolar Instagram: @andyrivera

Algunos meses después, Andy Rivera muestra que está un poco más musculoso que en su foto escolar, dejando ver cómo se había desarrollado en el gimnasio. También se aprecia la ausencia de sus característicos y numerosos tatuajes.

Andy Rivera en 2013 Instagram: @andyrivera

En esta misma dinámica a través de su cuenta de Instagram, el joven mostró cómo se veía en 2016, a la edad de 22 años. En la imagen compartida se puede ver que está siendo tatuado cerca de su hombro derecho, dejando ver que su musculatura ha ido en incremento desde su adolescencia.

Andy Rivera en 2016 Instagram: @andyrivera

En la actualidad, Andy Rivera no dista mucho de su look de 2016, pero sí logra hacer un gran contraste con su apariencia adolescente y su época escolar. No solo porque claramente tiene un físico más adulto, sino también por su look más urbano y mucho menos conservador.