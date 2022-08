Aida Victoria Merlano da su opinión sobre si influencers lavan o no dinero

Muchas veces se ha puesto en entredicho de dónde proviene el dinero con el que influencers compran casas, autos deportivos, joyas, se van de vacaciones a sitios paradisiacos, entre otros lujos que los creadores de contenidos exhiben en sus redes sociales.

Esto ha hecho pensar en más de una ocasión si el dinero para comprar todos estos elementos tan costosos proviene de alianzas con marcas comerciales, o alianzas entre los influencers y personas que podrían tener negocios ilegales que necesitan mover ese dinero para ‘lavarlo’ como se conoce popularmente, valga la pena decir que actualmente ningún influencer es investigado o se le ha encontrado relación alguna de este tipo.

Lo que dice Aida Victoria

La influencer decidió habilitar en su perfil de Instagram la caja de preguntas para que sus seguidores le preguntaran lo que quisieran, y entre esas inquietudes alguien fue directo y le preguntó si los influencers lavan dinero, Merlano no huyó de la pregunta y siendo directa procedió a dar su opinión de lo que ella conoce y presume.

“Yo siento que un ‘influencer’ top no se arriesgaría de esa manera. Es obvio que un ‘influencer’ top tenga mucho dinero”. dijo la costeña, pero luego procedió a dar su versión de otros casos. “Pero esa gente que tiene un montón de seguidores, de interacciones muertas, no monetiza con Facebook, no monetiza con YouTube, no pauta y tiene supuestamente mucho dinero, a alguien le está lavando”.

