‘Te Perdí': la nueva canción que Andy Rivera le habría compuesto a Lina Tejeiro

Andy Rivera ha dado mucho de que hablar últimamente por la depresión por la que está atravesado. A pesar de tenerlo todo, afirmó que hay cosas que el dinero no puede conseguir, y una de ellas, es la salud mental. En este proceso de recuperación, el cantante se ha concentrado sobre todo en alimentarse bien y ejercitarse, pero dejó claro que muchas veces no puede hacerlo porque su trabajo no se lo permite. Sin embargo, eso no impide que su proceso de inspiración se estropee.

La tarea de la composición es algo innato de los músicos, pero si es cierto que este momento de retrospección puede ayudarlo a sacar canciones que realmente salen del corazón. Prueba de ello, ha sido su última presentación, en donde afirmó que cantaría una canción que aún no había lanzado, pero sentía que era el momento perfecto para cantarla.

“Esa no la he lanzado, me da sustico. Se llama ‘Te Perdí', vamos a hacerlo. Va dedica como cuando uno reacciona tarde y uno pierde a alguien que quería, ya tiene una persona nueva y uno dice como ‘que hueva’. Pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse, así ya sea tarde, ¿si o no? La letra dice así ‘ya no hay dolor, pensé convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no soltarte y ya te había perdido. Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, pensé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido, ya deje ir a lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un ‘buenos días’”

Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar y todos afirma que es evidente que es para Lina Tejeiro. Ella no se ha pronunciado ni se cree que lo haga, pero definitivamente, algo debe tocarle esta canción

¿Qué canción le dedicó Andy Rivera a Lina Tejeiro?

Andy Rivera siempre aprovechó el ser cantante para demostrarle su amor a la actriz colombiana, incluso cuando ya no estaban juntos. Por eso mismo, una de las canciones que le escribió y le cantó a Lina fue “La Oficial”, en donde habla de ella, de su amor y de cómo, a pesar de todo, siempre ha estado a su lado. Esta canción casi que se convirtió en el himno de su relación.