Andy Rivera reveló por qué no tendrá novia pronto, ¿no ha superado a Lina Tejeiro?

Andy Rivera y Lina Tejeiro jamás serán olvidados por más de que pasen los años, pues conformaron una de las parejas del momento: en redes sociales, en revistas y entrevistas. Sin embargo, también era claro que no se entendían en muchas cosas, sobre todo en cuestiones de celos, pues han dejado claro, en repetidas ocasiones, que les faltó madurar en muchas cosas, lo que no les permitió continuar y hasta volverse un poco tóxicos.

Lea también: Escogieron a este niño en ‘La Voz Kids’, porque “aseguraba entretenimiento”

A pesar de que cada uno ya tiene su vida, aseguran que jamás podrán olvidarse por completo. Lina, por su lado, está más enamorada que nunca viviendo su romance de idilio con Juan Duque, pues no hace más que compartir su amor en las redes sociales y la verdad, es que muchos están demasiado felices por ella.

Sin embargo, a quien no se le ha visto de nuevo en una relación es a Andy Rivera, que a pesar de ser exitoso y bastante simpático, no ha tenido una relación oficial después de Lina Tejeiro.

Por eso, le han preguntado en sus redes sociales si pronto tendrá novia o si, por el contrario, estará un tiempo más soltero, a lo que él decidió responder:

“No sé, yo creo que no está fácil enamorarme por ahora. Además, toda la vida he estado ennoviado, mi gente. Yo con la mamá de Helen arranqué muy joven, a los 13 años, tuve una hija con ella. Luego mi segunda relación, que fue larguísima, soy de relaciones largas. Creo que voy a estar soltero. Si me vuelvo a enamorar es pa’ casarme, para dedicar esta que escribí, de hecho la escribí visualizando esa persona que llegue a mi vida”

Lea también: Omar Vásquez se casó y se irá del país con su esposo

A pesar de que muchos querían que Andy estuviera con Lina, lo admiran porque se está dando el tiempo necesario para sanar y estar de nuevo listo para encontrar un nuevo amor, pero sobre todo, porque está luchando con la depresión.

¿Andy Rivera no ha superado a Lina Tejeiro?

En realidad, los dos famosos han dejado claro que, a pesar de la relación tan linda que tuvieron y lo mucho que se quisieron, ya hace parte de su pasado, pues se dieron cuenta de que al final las cosas, por más que se esforzaran, no iban a funcionar, así que decidieron simplemente despedirse y empezar una nueva etapa en sus vidas.

Lina ya tiene una nueva relación y Andy Rivera está recuperándose de su depresión, además afirmó que quería estar solo.