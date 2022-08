Iván Lalinde sorprende a sus seguidores al revelar algunos secretos sobre su relación

Iván Lalinde noche tras noche se ha conmovido con las historias y las voces de los pequeños que llegan al diamante del ‘La Voz Kids’. El presentador se ha convertido en uno de los más conocidos de la televisión colombiana. En los últimos meses, el hombre aseguró que el mundo digital le costaba un poco, sin embargo, quería compartir y estar mucho más cerca de sus seguidores.

En varias ocasiones, ha asegurado, que suele ser muy reservado con su vida privada, ya que, prefiere que manejar un “bajo perfil”. Sin embargo, Lalinde decidió realizar la famosa dinámica de preguntas y una internauta le preguntó: ¿Por qué no habla de su pareja?

Ante el hecho, el presentador aseguró: “Porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como comparto muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan”.

Seguidamente, el presentador enfatizó que hasta el momento no se ha casado con su pareja. Además, en medio de una entrevista para ‘Pulzo’, Lalinde aseguró que llevaba 17 años de relación y que se encuentra “enamoradísimo”.

Le puede gustar: Uno más para la lista: los “pretendientes” que han relacionado con Shakira

Aunque no reveló más detalles, Iván despejó la duda de muchos internautas, quienes aseguraban que sostenía una relación con Carlos vargas, presentador de ‘La Red’. Aunque ambos habían aclarado dicha situación, Vargas enfatizo que su único vínculo con Lalinde era de amistad, ya que, el paisa fue su apoyo durante una difícil etapa de depresión que tuvo que atravesar.

Las palabras del presentador generaron sorpresa entre sus seguidores, asegurando que para llevar tanto tiempo juntos y no haber visto a la pareja en ningún momento es porque resulta ser alguien con una actitud muy parecida a la suya. Al parecer, que no le incomoda el hecho no estar presente en los importantes eventos en los cuales Lalinde debe asistir por sus compromisos laborales.

También puede leer: El incómodo momento que pasó Elianis Garrido cuando le nombraron a su ex en vivo

Ahora una de las dudas que más tienen sus seguidores es si en algún momento el paisa revelará quien es su pareja. Ese momento tendrá que esperar, pues, Lalinde se encuentra decidido a no revelar la identidad de su actual pareja.