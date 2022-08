Tremendo ‘atraco’ que le pegaron a Juanita Gómez por ser presentadora de Noticias Caracol (y no fue en Cartagena)

Juanita Gómez, presentadora de Noticias Caracol, además del noticiero, ha querido incursionar en plataformas digitales como TikTok, en donde no solo se encarga de explicarle a los televidentes algunos temas de política, economía, sino también, lo ha convertido en una canal de denuncia para que los ciudadanos puedan ser escuchados.

Luego de que se diera a conocer el cobro abusivo a varios turistas en algunos lugares de Colombia, la presentadora no se quedó atrás y no solo reveló el caso, asegurando que esta se ha convertido en una práctica cotidiana por parte de muchos establecimientos de comida. En medio de su molestia decidió revelar una situación de la que fue víctima y aclaró que no volvió a pisar dicho sitio.

De acuerdo con sus declaraciones, su grupo de compañeros le tiene como apodo: “Doña Ladrona”, a una mujer la cual es dueña de una panadería cercana a su sitio de trabajo. Sin embargo, Gómez asegura que ella cobra dependiendo de quien sea su cliente, es decir, a alguien le puede cobrar por un pan 1.000 pesos, a otros 500. Los precios los decide la mujer. Juanita enfatizó “Así vivimos en este país, ¡qué triste!”.

Más allá de la denuncia y comparación de casos, la presentadora quiso generar una reflexión sobre las prácticas que se siguen presentando en el país. Buscando que el dicho: “‘El vivo vive del bobo’, o ‘aprovechemos que estos tienen más plata’, deje de ser la manera en la que varios ciudadanos adquieren su dinero, pues para la periodista gracias a esta práctica vamos a seguir sumidos en la corrupción.

Además, agregó de que sirve que nos mencionen como uno de los lugares más hermosos del mundo, cuando este tipo de situaciones siguen pasando y al parecer, no existe algún tipo de regulación por parte de las autoridades competentes.

Entre los comentarios que más se destacan dentro de su publicación aplauden el pensamiento que tiene la presentadora. Otros le pidieron publicar la foto y la dirección del establecimiento de comida, por su algún día se encuentran en el sector para no toparse con unos precios de ese tipo.

Además, resaltaron que los precios abusivos no solo se presentan con la comida, sino también en transporte, alojamientos, entre otros.