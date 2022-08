‘La Gorda Fabiola’ regañó a Polilla en 50 años de Sábados Felices: Así reaccionó

‘La Gorda Fabiola’ regañó a su pareja Polilla en los 50 años de Sábados Felices y así reaccionó. Este sábado se vivió la celebración del aniversario del popular programa de televisión y entre los momentos que más han sido compartidos de la ceremonia, que contó con una alfombra roja, fue el protagonizado por esta querida pareja de humoristas.

En el momento en que Polilla iba a recibir su reconocimiento hizo una particular dedicatoria en la que no incluyó a su pareja ‘La Gorda Fabiola’ a quien conoció en una historia de amor que se dió en los mismos estudios del programa.

“Este premio lo recibo con mucho cariño, porque yo sé que siempre me va a recordar, lo más lindo que yo he obtenino aquí en este programa, lo más hermoso que me han dado aquí, en esta familia de Sábados Felices y es lo más lindo que de verdad yo me he ganado aquí, en esta familia”, dijo Polilla con la voz entre cortada.

Sin embargo, cuando todas las cámaras, miradas y luces apuntaban a la pareja de Polilla, ‘La Gorda Fabiola’, a quien pensaban le dedicaría ese momento, el comediante cambió el tono y recordó fue el carro último modelo que compró en el año 1996 lo siempre recordará de Sábados Felices “fue mi primer carro”, dijo, lo que generó risas en el público.

Mientras tanto, ‘La Gorda Fabiola’, molesta en la mesa esperó a que su pareja se bajara del escenario, para regañarlo, porque no la mencionó ni le dedicó su discurso. Obviamente todo hizo parte del libreto de la noche.

Los cincuenta años de Sábados Felices

Sábados Felices el programa de humor preferido por los colombianos celebra sus primeros 50 años y qué mejor manera de festejar que con los televidentes, sus mejores invitados quienes año tras año, generación tras generación, han cumplido la cita cada sábado en la noche.

Esta gran fiesta del año reunió a grandes celebridades como presentadores, deportistas, actores y actrices, cantantes, y por supuesto, los humoristas que hacen parte del programa y a quienes han pasado por allí y han dejado una huella imborrable. Una gala en la que el elenco recibió un homenaje pues en esta oportunidad ellos serán el público que recibió las sorpresas que Caracol Televisión.

A partir de las 8:00 p.m, en le rindieron homenaje a los humoristas, que en distintos momentos, han hecho parte de este espacio familiar, que curiosamente no es el más antiguo de la televisión colombiana. El récord lo tiene El Minuto de Dios, que cumplió 67 años, uno menos de lo que lleva la TV en el país.

En memoria a los fallecidos del programa

En la gala de este sábado, se le rindió un tributo a los personajes que pasaron por el programa y ya murieron. Un día para recordar nombres como los de Humberto Martínez Salcedo, Jaime Agudelo, Enrique Colavizza, el Mocho Sánchez, Mandíbula, el Topolino, Lucero Gómez, Jota Mario Valencia, Pacho sin fortuna y Hernando “El Chato” la Torre.