Tras conocerse un rumor ahora muchos televidentes se preguntan: ¿humoristas de Sábados felices podrían quedarse sin trabajo debido al mal rating del programa?

La producción de Caracol, que lleva muchísimos años en la pantalla chica, pasa por un momento de crisis debido a su rating.

Y es que, debido al estreno de MasterChef en RCN, ha perdido varios televidentes y eso se nota en las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Por ejemplo, estas fueron las últimas cifras entregadas, respecto al pasado fin de semana:

🇨🇴 #RatingOficial – 24, 25 y 26 de Septiembre de 2021 pic.twitter.com/UW0oRmUDhl — KantarIBOPEMedia AL (@K_IBOPEMediaAL) September 27, 2021

Justamente, La Negra Candela aseguró en su página web que los contratos de algunos humoristas no serían renovados por esa misma razón:

“La cosa ha tomado tal vuelo, que se dice que los directivos han advertido a algunos de los integrantes del grupo que en noviembre se renuevan los contratos y dicha medida no será para todos porque no se hará con algunos de ellos, especialmente con aquellos que no se ponen la camiseta y andan de compromiso en compromiso profesional en otros lados, ciudades y países, dejando de últimas el que tienen con Caracol”.

La periodista de entretenimiento agregó que: “Aparentemente, existe falta de compromiso de algunos de los miembros del elenco para con el programa y esto ha ido minando la fortaleza que lo hiciera imbatible en sintonía. También es comprensible: llevan cuarenta y nueve años en el curubito y todos los formatos se desgastan”.

A finales del año pasado, y para subir el rating del programa, Caracol lanzó los famosos Bingos felices.

Esto, con el objetivo de que los televidentes compraran sus cartones y los jugaran durante la emisión.

Y aunque fue una buena estrategia en un comienzo, lo cierto es que esta tampoco fue suficiente para superar a MasterChef.