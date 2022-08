¿Cómo es una fiesta excesiva de Yina Calderón?, así lo mostró en un video

Yina Calderón asegura que el trato que se le ha dado en redes sociales no es justo. Instagram @fajasyinacalderonoficial

Yina Calderón es uno de los personajes más polémicos de internet en Colombia, ya que no solo es conocida por sus toques de guaracha que al parecer son bastante cotizados, sino por las fiestas que da y celebra. Como muchos han querido saber qué se siente salir con ella, decidió compartir un video de una noche de fiesta.

El fin de semana pasado se unieron dos celebraciones, empezó siendo el cumpleaños de una amiga de ella en una discoteca y con mariachis y terminó siendo la despedida de su apartamento en salitre, teniendo en cuenta que dentro de poco se mudará a su nueva casa, donde nadie, según ella, la molestará.

Y es que no debe ser fácil ser vecina de Yina, pues ella misma acepta que no es fácil soportarla, pues suele ser muy ruidosa y fiestera.

Por eso, en el video compartido por Yina, se ve a la creadora bailando y cantando algunas canciones en la discoteca, para terminar en una camioneta con todos sus amigos, casi que ‘embutidos’, uno encima del otro.

Lo más gracioso, y preocupante para otros, es el final, pues aparecen los mismo amigos totalmente dormidos y acomodados como pueden, en dicha camioneta, algunos suponen que tiene que ver con todo lo que han tomado en la noche y el exceso de fiesta que han tenido.

A pesar de que en un principio, dicho video no tendría problema alguno, es cierto que todos conocen la relación que tiene Yina con la fiesta y el alcohol, que ha sido considerada tan tóxica, que incluso su propio papá la ha amenazado con internarla.

No ha sido el único, su madre y su hermana han estado pendientes para ayudarla, pero definitivamente, no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado, pues Yina asegura que ella está bien y que si en algún momento, un instituto la llega a recibir, les haría la vida imposible.