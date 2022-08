James Rodríguez “se la pasa de fiesta, en vez de entrenar” y la gente no lo perdona

James Rodríguez está sonando últimamente en redes sociales, pero no precisamente por una jugada magistral que haya hecho en su equipo de futbol, sino porque su expareja, Daniela Ospina, se va a casar. A pesar de que su relación terminó hace ya varios años, muchos no pueden evitar pensar qué estará pasando por su mente con la noticia. Ahora, vuelve a aparecer su cara, pero por tremenda fiesta en la que estuvo.

Y es que para nadie es un secreto que James no está pasando por su mejor momento, no porque haya algo malo en su vida personal, sino porque su carrera está bastante quieta debido a una lesión que tuvo. Muchos seguidores del colombiano no están felices porque dicen que en vez de estar enfocándose en recuperarse para volver a la cancha, está de fiesta.

Varios comentarios apuntaban que no se estaba preocupando por su profesión, sino por las fiestas a las que quería asistir. En el video que se ha viralizado, aparece James cantando y bailando una canción de vallenato mientras graba con su celular. Sin embargo, en ‘Lo Sé Todo’, donde aparece el video, afirman que dicho filme correspondería al cumpleaños del futbolista que fue en julio.

A pesar de que se trata de un video de hace más de un mes, la gente no para de ‘darle palo’ porque no está dando resultados con su carrera.

¿Qué le pasó a James Rodríguez?

El último partido que se le vio jugar fue en marzo del 2022. A pesar de que no se ha confirmado una lesión por medio de un comunicado oficial, muchos aseguran que su ausencia en partidos y en entrenamientos, se debe a eso, pues las únicas historias que se le ha visto a James, es de él solo en un gimnasio. Otros dicen que ya estaría pasando por su última fase de recuperación.