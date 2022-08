Carlos Giraldo revela que es “la otra” de un hombre casado, ¿también es presentador?

Carlos Giraldo es conocido en todo el país por pertenecer, desde hace años, a programas de entretenimiento en la televisión, posicionándose como uno de los mejores en Colombia. Ahora, el presentador está en ‘La Red’, uno de los programas más vistos de los fines de semana. El rol de cada presentador es precisamente hablar de otros famosos, tanto su vida profesional como privada, pero la de él y de sus otros compañeros es bastante reservada, hasta ahora.

De la vida de Carlos se sabe poco y nada, pues muchos de estos presentadores han sabido de primera mano que poner su vida privada en redes sociales o en las manos de otras personas, puede resultar perjudicial. Pero ahora, después de varios años de no conocerse nada sobre su vida sentimental, el presentador ha decidido abrir su corazón y revelar con quién comparte su amor.

A pesar de que reveló de quién se trata, si lo hizo muy por encima, así que no reveló nombre ni mucho menos su cara, pues se trata de nada más y nada menos que de un hombre casado que aparte de tener esposa, tiene un hijo. El hombre sería administrador de empresas porque, según él “No tiene nada que ver con esta vaina (medios de comunicación). Todos los que trabajan en esto están vaciados”

Además de eso, añadió que todos los hombres casados deberían tener más personas, “Yo siempre he dicho que todo hombre tener esposa, moza y un man... yo soy el man de él”

Y es que esta relación no lleva poco, de hecho, lleva años y años y al parecer a él no le incomoda en lo más mínimo. No se sabe si la esposa de aquel hombre sabe de la existencia del presentador, pero lo más probable es que no.