Los tres momentos más conmovedores de ‘La Voz Kids Colombia’

‘La Voz Kids’ es un programa capaz de conmover los sentimientos de todos, tanto a los espectadores, como a los jurados, pues lo cierto, es que los niños que logran llegar al escenario, generalmente tienen una dura historia personal y familiar detrás. Muchos de ellos no tienen el respaldo de papá o de mamá, o que su situación económica es bastante difícil. Por eso, hoy recopilamos algunas de las presentaciones más conmovedoras que se ha vivido en la televisión colombiana.

David Tarapues

En el 2018, toda Colombia vivió uno de los momentos más tiernos en la pantalla nacional, pues David, quien se dedicaba a cantar en el grupo de Sebastián Yatra, en el género de la ranchera, se puso demasiado triste antes de presentarse porque estaba enfermo de la garganta, lo que le generó más nervios de lo normal por miedo a hacerlo mal. Sin embargo, el niño se destacó por su valentía al atreverse a hacerlo y montarse en el escenario con su perro, quien no se le despegó ni un solo segundo, ya que la canción relataba la amistad con su animal

Camilo Montoya

En la temporada 2022, toda Colombia, los jurados y el mismo niño, se conmovieron al ver la historia de Camilo, pues llegó a las audiciones del programa cantando una canción compuesta por él y su papá, en donde relató la triste historia de su vida. Cuando tenía solo un año, tuvo que separarse de su mamá porque ella se unió a un grupo armado, en donde finalmente perdió la vida. De ella, solo guarda una foto cuando era joven. Todos estuvieron muy conmovidos, pero especialmente Cepeda, quien relató lo feliz que se sentía al tenerlo porque le recordaba que la música servía para que los niños se separaran de la guerra.

Homenaje a Yuri

Corría el 2018 y el programa estaba empezando, cundo Yuri, la cantante, llegó y los visitó, así que todos los niños de los diferentes grupos, se unieron para cantar su propia canción ‘Maldita Primavera’. Cepeda no pudo ocultar su emoción y empezó a llorar inmediatamente. Pero no fue el único, pues Fanny Lu también lo hizo, al igual que Yuri, quien no podía creer el homenaje tan lindo que le habían hecho niños tan talentosos, como estos.