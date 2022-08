“Esa piel tan asquerosa”: las fuertes críticas que recibió La Jesuu

No pasa un día en el que La Jesuu no sea atacada en redes sociales por quienes no comparten con ella su estilo y la creadora de contenido lo ha dejado muy claro algunas veces.

En esta oportunidad el centro de las criticas fueron sus videos de Instagram publicados en sus historias. Todo inició cuando La Jesuu se mostró sin sus acostumbradas pelucas en el balcón de un apartamento diciéndose mientras miraba la pantalla del teléfono: “Hermana, muy buenos días a todos los seres…Uy eso se me ve horrible ¡Jesús! ¡¿Esto que mier… es?!”

Ante esto muchos de sus seguidores reaccionaron a su manera, pero una en particular fue expuesta por la influencer, debido a lo que decía. “Tan fea y mo… y esa piel tan asquerosa. Eres tú, tú eres lo más feo que he visto”, escribió vía mensaje directo la seguidora, portadora de una cuenta privada y en la que no se le ve rostro, pues en su foto de perfil hay la imagen similar a la de un maniquí.

La Jesuu no se quedó callada, y ante lo escrito decidió enviarle unas palabras con su toque característico cuando algo le desagrada “¿Sí? Pues pa que veas que con vos es que me quiero casar malpari…, me encantas”. Pese a las diferencias la influencer continuó publicando no solo esa, sino otras conversaciones en la que le expresan su cariño.

En defensa y en ataques a La Jesuu

El video que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano generó varias reacciones en las que criticaron la postura de la mujer hacia La Jesuu. “Qué puede tener un ser humano en la cabeza para tratar de esa forma tan denigrante a otro... No cabe duda que una mujer que denigra a otra, tiene un serio problema de autoestima y necesita ayuda psiquiátrica de urgencia, no es normal actuar así”.

Así como otros que simplemente criticaron el aspecto con el que La Jesuu postea algunos de sus mensajes en las redes sociales. “La verdad es que para ser una figura pública e influenciadora le falta un poco de tacto, siempre sale desarreglada no sé cuál es la idea de esto, pero si alcanza a desagradar”.

Un mensaje de La Jesuu en el que hablaba sobre los ataques entre las mujeres

A principios del mes de julio la influencer indicó que se topó con comentarios en los que le atacaban sin ningún sentido y pidió respetarse entre todas las mujeres.

“He notado bastante es que el género que más apoya este tipo de Bullying y se burla es el femenino, yo las veo y concluyo que algunas mujeres viven en tan constante competencia interna, que para sentirse seguras de ellas mismas tienen que criticar a otras” — La Jesuu

Sobre estas agregó que no entiende cómo luego critican lo que les hacen, si lo que están haciendo en cosechar lo que siembran. “Cómo quejarse de lo malo que alguien les haga si ni siquiera ustedes hacen respetar el mismo género”.