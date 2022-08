¿Alguien quiere pensar en James Rodríguez?, su ex se casa y él no pasa por la mejor racha

James Rodríguez es uno de los futbolistas más queridos en Colombia por su gran talento y la representación que le dio al país en el mundial del 2014. Desde ese entonces, se volvió una figura mundial y su carrera empezó a ascender en gran medida. Muchos sintieron curiosidad por su situación sentimental, así que Daniela Ospina empezó a aparecer en las pantallas de la televisión y las redes sociales.

Lo cierto es que muchos siempre creyeron que los dos hacían una linda pareja, pero lastimosamente, para el 2017, decidieron publicar un comunicado anunciando su separación, cuando de por medio ya estaba Salomé. Sin embargo, la relación de los dos ha sido muy buena siempre, así que suelen compartir constantemente, sobre todo, cuando de fechas especiales se trata.

Ahora que Daniela Ospina anunció su compromiso, varios han querido saber qué piensa James sobre esto, pero el futbolista no se ha pronunciado. Sin embargo, muchos suponen que está feliz con la noticia, pues siempre ha dejado ver la buena relación que tiene con Daniela.

Otros piensan que no debe ser chévere que su expareja haya encontrado el amor de nuevo, cuando él aún no ha podido. Algunos afirman, que a pesar de haber superado su relación con Daniela, no está pasando por su mejor momento y este matrimonio se le sumaría, pues el colombiano está lesionado, así que ahora mismo no está jugando futbol.

Además de eso, terminó hace algunos meses con Shannon de Lima, una modelo venezolana con la que duró varios años, pero que, al final, nunca se concretó algo para el futuro. Luego de eso, Shannon empezó a salir con Alejandro Speitzer, pero parece que dicha relación tampoco funcionó.

Para rematar, se hizo viral un video de una chica que contó su experiencia con James Rodríguez y cómo lo rechazó. En una discoteca en Medellín, la chica se encontró con él y tuvieron tanta química, que el cantante quiso quedarse esa noche con ella, pero ella se negó porque al otro día viajaba, y a pesar de que él se ofreció a pagarles otros tiquetes, ella se mantuvo firme en su decisión.