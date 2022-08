¿Indirecta a Piqué?, Shakira apareció con una gorra que habla de amor

El look “de la venganza” de Shakira con minifalda con el que le muestra a Piqué lo que se perdió Instagram @shakira / @3gerardpique

Shakira y Gerard Piqué protagonizan las noticias más importantes de los portales del mundo, pues todos quedaron sorprendidos con la separación con el futbolista. A pesar de que algunos quisieran que fuera mentira, la cosa se pone más y más oficial al pasar de los días, pues Gerard ya pareciera tener otra relación y Shakira ha reaccionado ante eso.

La cantante colombiana solo tendría un objetivo, viajar hacia Miami con sus hijos y alejarse de toda la situación que está viviendo con Piqué en esta ruptura. Algunos se atreven a decir que él solamente quiere hacerle la vida imposible mostrándole a su novia y apareciendo con ella en público, al poco tiempo de haber oficializado su separación, sobre todo porque se sabe que los medios estarán pendientes de cualquier reacción.

Teniendo esto claro, Shakira ha salido de su casa con una gorra, que para muchos, es una clara indirecta para su ex. Shakira estaba saliendo en su carro, y las cámaras captaron el mensaje que llevaba en su gorra: “Lucky in love”, lo que traduce “afortunada en el amor”.

¿Será una reacción graciosa respecto a todo lo que está pasando, o solo hablará del amor de sus hijos?, no se sabe con certeza, pero lo que muchos apuntan es que puede referirse a Piqué, pues si quiere molestarle la vida ‘pavoneando’ a su nueva chica por todos lados, ella, con altura, le está respondiendo.

Y es que a pesar de todas las provocaciones y polémicas en las que se ha visto envuelto Piqué, ella no ha comentado nada en sus redes sociales, ni ha sido ‘pillada’ con otra persona. Pero su fuerza pública no es suficiente, pues personas cercanas a la cantante aseguran que se siente muy dolida al ver la actitud del futbolista, ya que, al parecer, no está pensando en lo que pueda sentir ella con sus acciones.